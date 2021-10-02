При этом там отметили, что согласно оценкам экспертов, в стране удалось спасти десятки, сотни тысяч жизней благодаря антикоронавирусным действиям.

В США количество умерших от коронавируса людей достигло 700 тыс. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя этот показатель, назвала его шокирующим.

"Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей", - сказала Псаки на брифинге.

Читайте такжеВ США началась кампания по дополнительной вакцинации против COVID-19Она отметила, что согласно оценкам экспертов, в стране удалось спасти десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым администрацией, в том числе сейчас.

"На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", - сказала она.

Псаки добавила, что президент США Джо Байден считает борьбу с коронавирусом приоритетной задачей с первого дня работы в должности главы государства, передает kommersant.

Коронавирус в США

В США с начала пандемии зарегистрировано 43,6 млн заболевших COVID-19. В стране вакцинировано 64,8% населения (213,8 млн человек).

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Автор: Ирина Погорелая