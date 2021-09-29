Исследователи отметили, что те, кто переболел COVID-19 не должны считать, что они защищены от повторного заражения и поэтому избегать вакцинации.

У 36% из тех, кто переболел COVID-19, не выработались антитела к вирусу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования центров США по контролю над заболеваниями.

В то же время, после вакцинации Pfizer, или Moderna антитела выработались у всех вакцинированных, кроме лиц с недостаточным иммунитетом. Исследователи отметили, что те, кто переболел COVID-19 не должны считать, что они защищены от повторного заражения и избегать вакцинации.

В прошлом месяце исследование опубликованное учеными Университета Рокфеллера показало, что у людей, которые переболели COVID-19, а затем вакцинувались, может производиться "гибридный" или "суперимунитет", который защищает от различных штаммов коронавируса.

Такие люди "будут хорошо защищены от большинства, если не от всех штаммов COVID-19", сказал исследователь университета Пол Бенаш.

Иммунолог американского университета ЛаХойя Шейн Кротти заявлял, что такие лица "могут вырабатывать антитела, которые узнают все штаммы, даже если никогда с ними не сталкивались".

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Уровень иммунитета может быть различным у разных людей, говорится в исследовании университета Раш, которое показало, что у тех, кто переболел коронавирусом, но у которых не было обнаружено антител на время вакцинации, уровень иммунитета после вакцинации отвечал тем уровням, как и у людей, которые не болели COVID-19, пишет Fox6.

Все же исследователи предостерегают от попыток выработать иммунитет через инфицирование. Хотя естественное инфицирование и создает "адаптивный иммунитет", говорится в журнале Gulf News, он может возникнуть поздно. Для того, чтобы такой иммунитет выработался, нужно время, а за это время многие клетки инфицируются, что может привести к распространению инфекции в дыхательных путях и легких, вплоть до потребности в госпитализации, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая