В результате длительного одиночества растет объем серого вещества мозга, если сравнивать с показателями у людей, не столкнувшихся с одиночеством.

Миллионы людей столкнулись с одиночеством из-за карантина и невозможности обычного общения. И теперь исследования показывают, что в какой-то степени данная ситуация полезна, так как она помогает развивать мозг.

Читайте такжеПоддержка близких в трудной ситуации имеет огромный эффект - ученыеОдинокие люди более часто демонстрируют повышенную активность мозга в областях, связанных с воспоминаниями, размышлениями о других людях и планированием будущего, то есть с воображением. По мнению авторов исследования, из-за одиночества изменяется особая сеть мозга, принимающая участие в формировании памяти и социального познания.

Исследователей из Университета Макгилла больше всего удивило, что этот эффект проявляется довольно сильно. В частности, в результате длительного одиночества растет объем серого вещества мозга, если сравнивать с показателями у людей, не столкнувшихся с одиночеством. Однако, еще задолго до нынешней пандемии одиночество включалось в число главных проблем, стоящих перед здравоохранением, передает medikforum со ссылкой на CNN.

В 2018 году в Великобритании даже появился министр по делам одиночества, который должен помогать одиноким людям. Многочисленные исследования доказали, что из-за нехватки общения повышается риск самых разных болезней, включая старческое слабоумие, поскольку мозг не получает важнейшей стимуляции в виде разговоров, зрительных и визуальных образов. Установлено, что вероятность деменции у одиноких людей почти вдовое выше, чем у тех, кто регулярно общается.

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Автор: УНИАН