Женщина решила принудительно вакцинировать школьника, который пришел к ней домой.

В США учительница сделала своему ученику прививку без согласия его родителей. 54-летнюю женщину арестовали. Она вакцинировала 17-летнего парня, когда тот пришел к ней домой.

Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в Нью-Йорке, в канун Нового года. Школьник вернулся домой после похода в гости к учительнице и рассказал своей маме, что преподаватель сделала ему COVID-прививку.

Мать парня обратилась в полицию. Она указала, что не давала своего разрешения на вакцинирование сына. Полиция инициировала проверки и подтвердила, что учительница не имела права делать ученику прививку. У нее нет ни медицинского образования, ни разрешений на вакцинацию детей.

Читайте такжеВ США разрешили бустерную дозу COVID-вакцины подросткам и детям от 5 летЖенщину арестовали, ей предъявили обвинение. В школе, где работала учительница, сразу же поспешили откреститься от инцидента и заявили, что не имеют к этому никакого отношения, ведь подозреваемая делала ученику прививку у себя дома.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. В настоящее время ученые подтвердили его у 12 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: