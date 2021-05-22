ВОЗ отмечает, что некоторые стран не могут регулярно и точно оценивать количество смертей.

По предварительным данным, число смертей от коронавируса на конец 2020 года составляло по крайней мере 3 млн человек.

Это на 1,2 млн больше, чем говорится в официальных данных, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает BBC.

В своем ежегодном отчете о состоянии глобального здоровья эксперты ВОЗ делают вывод, что реальные показатели смертности могут быть в два-три раза выше, чем официальные данные, согласно которым к настоящему моменту от коронавируса умерли 3,4 млн человек.

В отчете сказано, что пандемия Сovid-19 продолжает серьезно угрожать здоровью и благосостоянию людей во всем мире: 90% стран сообщают о серьезных перебоях в обеспечении населения жизненно важными медицинскими услугами. В зоне особого риска оказалась часть малоимущего населения, которая живет в наиболее густонаселенных районах.

Читайте такжеВторой год пандемии станет более смертоносным, чем первый - ВОЗ

ВОЗ указывает, что ряд стран не могут регулярно и точно оценивать количество смертей, поэтому им приходится заполнять пробелы при помощи приблизительных подсчетов. Это делается при помощи разных статистических методов с привлечением мнения экспертов и реальных данных.

Чтобы сделать подсчет смертности более согласованным, ВОЗ создала специальную группу советников, которые вырабатывают общие методы оценки неучтенных смертей от Covid-19, в том числе тех, что были связаны с заражением косвенно.

Эксперты разработали модель подсчета для каждой страны с учетом региональных особенностей и отметили, что число неучтенных смертей за 2020 год в Северной и Южной Америке составляет 1,34-1,46 миллионов, а в Европе - 1,11-1,21 млн. Это, соответственно, на 60% и 50% выше официальных данных.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий