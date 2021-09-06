Исследователи выяснили, что после третьей дозы вакцины в сравнении со второй эффективность антител от штамма "Дельта" увеличивается.

Ученые провели исследование относительно необходимости бустерной дозы COVID-вакцины Sinovac. По их данным, третья доза увеличивает эффективность антител от штамма "Дельта" более чем в 2,5 раза

Об этом пишет Reuters.

По данным ученых, спустя четыре недели после бустерной дозы Sinovac эффективность антител против штамма "Дельта" увеличивается более чем в 2,5 раза по сравнению со второй дозой спустя такой же промежуток времени.

В исследовании участвовали образцы от 66 участников, в том числе 38 добровольцев, получивших две или три дозы вакцины.

Читайте такжеВ США третью дозу вакцины Pfizer могут утвердить уже до 20 сентябряОтмечается, что предыдущие исследования показали, что COVID-вакцина Sinovac эффективна:

на 65,9% - против симптоматического течения COVID-19;

на 87,5% - в предотвращении госпитализации;

на 90,3% - в предотвращении перевода в реанимацию;

на 86,3% - против смерти от осложнений.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась еще 24 февраля. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 августа, Украина получила более 5 миллионов доз вакцины CoronaVac от китайской компании.

По состоянию на 6 сентября, с начала прививочной кампании привито 5581418 человек, из них получили одну дозу - 5581416 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4208085 человек, из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего проведено 9789501 прививки.

Автор: Анастасия Горбачева