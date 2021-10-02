Ученый отметил, что бокал вина благоприятно влияет на организм.

Специалисты выяснили, как на организм человека влияет временный отказ от алкоголя. Отсутствие спиртных напитков в рационе благотворно влияет на организм.

Об этом пишет издание DailyMail.

По словам директора медицинских услуг цифрового центра Livi Харриета Брэдли, отказ от алкоголя в первую неделю гарантирует более крепкий сон, а также повышение работоспособности.

На вторую неделю у человека наладится кислотный рефлюкс в желудке и восстановится водный баланс. Дело в том, что алкоголь приводит к обезвоживанию, что отражается на самочувствии и внешнем виде, к примеру, кожа становится сухой.

Читайте такжеВ Киеве под вопросом запрет на продажу алкоголя ночью: госслужба обратилась в судПри этом уже на третьей неделе нормализуется обмен веществ и снизится вес. Кроме того, стабилизируется артериальное давление, а печень начнет восстанавливаться. В то же время Брэдли считает, что бокал вина помогает снизить уровень стресса и притупить негативные чувства.

"Чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше найти первопричину. Но в любом случае вы сможете проявить себя как волевой человек, что скажется и на вашем здоровье. В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне", – подытожил медик.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые провели исследование о влиянии алкоголя на лечение инфекционных заболеваний как коронавирус, ОРВИ и грипп. Они пришли к выводу, что спиртное осложняет лечение и может усугубить ситуацию

Автор: Анастасия Горбачева