Ранее центры не давали четких рекомендаций о вакцинации беременных.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советуют вакцинировать против коронавируса беременных женщин.

Об этом заявила глава CDC Рошель Валенски, пишет DW.

Такое решение связано с распространением штамма "Дельта". Валенски сказала, что заражение COVID-19 может иметь тяжелые последствия для женщин, в частности выкидыши.

Она заверила, что вакцины безопасны и эффективны. Центры провели исследование, в ходе которого изучили реакцию на вакцину у почти 2,5 тысячи женщин.

Читайте такжеВ США призвали ускорить одобрение COVID-вакцины для детей: число несовершеннолетних инфицированных растет"Позиция центра заключается в однозначной рекомендации в пользу прививок против коронавируса для всех лиц старше 12 лет, в том числе и беременных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по меньшей мере одну прививку получили менее четверти беременных женщин в США.

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Автор: Людмила Жерновская