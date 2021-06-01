Житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры и других симптомов.

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила во вторник, что в восточной провинции Китая Цзянсу был зафиксирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3 у 41-летнего мужчины.

Об этом пишет EuroNews.

Мужчина, житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры и других симптомов, говорится в заявлении NHC. 28 мая ему был поставлен диагноз «птичий грипп H10N3», но не сообщается подробностей о том, как этот человек был заражен этим вирусом. На данный момент пациент пошел на поправку и уже готов к выписке.

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H10N3 - это низкопатогенный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах очень низок, отмечают в комиссии. Его способность передаваться от птицы человеку также очень низкая.

Отмечается, что это первый в мире случай передачи штамма H10N3 к человеку, ранее подобного выявлено не было, а данное заражение сочли случайным.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди ранее заражались вирусами подтипа A (H5N1), A (H7N9) и A (H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипа A (H1N1), A (H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.

Напомним, ранее китайские ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао заявили, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 могут стать причиной еще одной пандемии.

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Автор: Ольга Броскова