Речь идет о характерном для этого штамма симптоме под названием "мозговой туман".

Ученые исследовательской группы ZOE Covid Study рассказали, какой новый нетипичный симптом указывает на то, что человек инфицировался штаммом коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили в Украине.

Об этом пишет Тһе Guardian.

Читайте такжеВ Минздраве назвали области, которые не выполняют условия выхода из "красной" зоныВ частности, ученые предупредили о симптоме под названием "мозговой туман". Его наличие может свидетельствовать о том, что пациент заболел именно штаммом "Омикрон".

"Мозговой туман" - термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности ума.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE Covid Study заявил, что до конца декабря "Омикрон" станет доминантным штаммом.

Штамм коронавируса "Омикрон"

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Ляшко сообщил, что в Украине впервые обнаружили штамм коронавируса"Омикрон". Инфицированный этим штаммом человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

Ляшко добавил, что человек сейчас находится на лечении и сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко