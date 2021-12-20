Министр Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что только 2 региона Украины на сегодня не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпидопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Сегодня в Украине эпидситуация значительно лучше, чем в европейских странах. Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона или уже выведены из "красного" уровня, или будут выведены в ближайшие дни решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщил Ляшко.

В то же время, по его словам, есть угроза распространения в Украине нового варианта коронавируса - "Омикрон", который обнаружен уже в более чем 90 странах мира, в том числе и в нашей стране.

"Возможные последствия циркуляции и доминирования этого штамма пока не выяснены", - отметил министр.

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Он призвал прививаться он коронавируса и придерживаться других рекомендаций, чтобы сделать новогодние праздники "более безопасными и радостными".

"Как можно быстрее пройдите курс вакцинации... Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет, и людей, у которых есть сопутствующие заболевания. По данным исследования, проведенного Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля болезней с момента начала вакцинации против COVID-19, в 33 странах Европы и Центральной Азии уже удалось спасти почти полмиллиона людей старше 60 лет. Большинство заболевших COVID-19 людей, которые нуждались в интенсивной терапии, не были вакцинированы. Существующие вакцины обеспечивают защиту от тяжелого течения болезни и смерти от различных вариантов коронавируса. Включая вариант "Дельта", - сказал Ляшко.

Он напомнил также о других важных мерах предотвращения распространения заболевания - соблюдать дистанцию, избегать закрытых пространств, скопления людей, следить за чистотой рук. По возможности встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не проживаете постоянно, проводить на открытом воздухе.

Всем, кто в группе риска, министр рекомендовал воздержаться от путешествий.

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относится к группам риска тяжелого течения COVID, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", - сказал Ляшко.

Штамм коронавируса "Омикрон"

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Ляшко сообщил, что в Украине впервые обнаружили штамм коронавируса "Омикрон". Инфицированный этим штаммом человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

Ляшко добавил, что человек сейчас находится на лечении и сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая