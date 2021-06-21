Сегодня, 21 июня, отмечают Международный день йоги.

Йога родилась в Индии и существует уже около 5000 лет. Эта практика, которая сегодня является популярной по всему миру, была разработана для исцеления души и тела.

Как пишет Johns Hopkins Medicine, некоторые стили йоги являются напряженными и энергичными, другие наоборот - расслабляющие и медитативные. Но несмотря на уровень опыта, если регулярно заниматься йогой, то можно чувствовать себя лучше с головы до ног. Она предлагает преимущества физического и психического здоровья для людей всех возрастов. И если вы испытываете болезнь, выздоравливаете после операции или живете с хроническим заболеванием, йога может стать неотъемлемой частью вашего лечения и потенциально ускорить исцеление.

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В Международный день йоги предлагаем вам узнать о 8 преимуществ, которые, по словам специалистов Медицины Джонса Хопкинса, помогут вашему здоровью.

Увеличивает силу, улучшает равновесие и гибкость

Медленные движения и глубокое дыхание увеличивают кровоток и разогревают мышцы, в то время как удерживание позы помогает телу настроить силы.

Йога облегчает боль в спине

Йога такая же эффективная, как и базовое растяжение для облегчения боли и улучшения подвижности у людей, которые имеют проблемы со спиной. Американский колледж врачей рекомендует йогу в качестве первой линии лечения хронической боли в пояснице.

Йога может облегчить симптомы артрита

Осмотр специалистов Медицины Джонса Хопкинса показал, что легкая йога уменьшает дискомфорт ножных и отекших суставов у людей с артритом.

Йога улучшает здоровье сердца

Регулярные занятия йогой способны уменьшить уровень стресса и общего воспаления организма, способствуя оздоровлению сердца. Кроме того, с помощью йоги можно устранить некоторые факторы, провоцирующие сердечные заболевания, в частности, высокое кровяное давление и лишний вес.

Йога улучшает качество сна

Как показывают исследования, последовательная рутинная йога перед ночным отдыхом помогает правильно подготовить тело ко сну.

Йога бодрит и повышает умственную деятельность

Практика занятий йогой может повысить умственную деятельность и дать прилив физической энергии. Человек будет чувствовать себя более бодрым, а негативных чувств будет меньше.

Йога помогает управлять стрессом

По данным Национального института здоровья США, йога помогает управлять стрессом, поддерживает психическое здоровье, внимательность и здоровое питание.

Йога может облегчить одиночество

Участие в занятиях йоги может облегчить одиночество и создать среду для группового исцеления и поддержки. Даже во время индивидуальных занятий одиночество уменьшается, поскольку тренера признают уникальным человеком, которого слушают и который участвует в создании персонализированного плана йоги.

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Автор: Виктория Гордиенко