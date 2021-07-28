В Украине уже подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

Умерший вчера от нового опасного штамма коронавируса "Дельта" украинец был врачом и не выезжал за границу в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сегодня на брифинге в Киеве.

По его информации, в Украине сейчас зафиксирован один летальный случай от штамма "Дельта".

"Вчера один из больных, диагноз которого был подтвержден методом ПЦР - коронавирусная болезнь, вызванная штаммом "Дельта", - к сожалению, умер. У него были сопутствующие заболевания", - сказал Кузин.

Он уточнил, что умерший по специальности - врач.

"Это мужчина. В течении последних нескольких месяцев он не совершал путешествий за границу. Это факт инфицирования именно на территории Украины. Или во время выполнения служебных обязанностей, или в домашних условиях", - добавил главный санитарный врач Украины.

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В Украине - 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта"

По словам Кузина, в Украине уже подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

"На сегодняшний день у нас выявлено 17 случаев "Дельта"-штамма. Это информация по состоянию на сегодняшнее утро. Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - сказал Кузин.

По его информации, случаи инфицирования "Дельтой", которые были подтверждены, сейчас фокусируются в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

"Среди этих 17 человек подавляющее большинство путешествовали в Россию или за рубеж, где фиксируются вспышки, связанные с "Дельта"-штаммом", - отметил Кузин.

Штамм "Дельта" в Украине: что известно

В Александровской больнице в Киеве 27 июля умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы.

13 июля в Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, приехавших из России.

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ. Отмечается, что такая ситуация обусловлена увеличением распространенности в мире штамма "Дельта", который сейчас обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Автор: Инна Андалицкая