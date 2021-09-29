В исследовании участвовали более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

Ученые сделали неутешительные выводы для тех, кто заразился коронавирусом. Симптомы COVID-19 проявляются у 37% пациентов еще в течение трех-шести месяцев после выздоровления.

Об этом пишет The Guardian.

Исследование провели ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья. Анализ проводили на основании данных более 270 тысяч жителей США, переболевших COVID-19.

Согласно исследованию, у 37% человек наблюдался хотя бы один симптом COVID-19 через три-шесть месяцев после заражения.

проблемы с дыханием;

усталость;

боль в мышцах;

боль в груди или горле;

тревожность;

депрессия;

когнитивные проблемы - "туман в голове";

абдоминальные боли – боли в районе живота, которые обычно свидетельствуют о заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Как ранее сообщал УНИАН, европейские чиновники в Брюсселе указывают, что средний уровень вакцинации взрослого населения в 27 странах ЕС превышает 70%, но политики и специалисты озабочены разрывом между западом и востоком.

Худшие показатели вакцинации в ЕС подают из Болгарии - 22% и Румынии - 33% вакцинированных. Немного лучше ситуация выглядит в Словакии - 44% и в Польше - 52%.

Автор: Анастасия Горбачева