В ВОЗ предполагают, что данные образцы могут быть источником полезной информации.

В рамках исследования происхождения коронавирусной инфекции в Китае намерены изучить тысячи образцов из банка крови города Ухань.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на китайского чиновника.

На данный момент в банке крови хранится до 200 тысяч образцов. Среди них есть и те, которые были получены в последние месяцы 2019 года.

По правилам образцы хранятся в течение двух лет на тот случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах. Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и тогда ученые смогут приступить к их исследованию.

Читайте такжеВ аэропортах ОАЭ используют собак для выявления людей с COVID-19Во Всемирной организации здравоохранения считают, что данные образцы могут быть источником полезной информации.

Напомним, в конце сентября в ВОЗ объявили, что планируют возобновить расследование происхождения коронавируса.

Для этого организация соберет команду из 20 ученых, среди которых будут специалисты по лабораторной безопасности, биозащите и генетике, а также эксперты по болезням животных.

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Автор: Катерина Шварц