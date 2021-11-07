По инициативе администрации Байдена, с января работники больших компаний должны были либо вакцинироваться, либо еженедельно проходить тестирования.

Федеральный апелляционный суд США приостановил инициативу администрации президента Джо Байдена по обязательной вакцинации против COVID-19 работников всех американских компаний с не менее чем 100 сотрудниками.

С 4 января работники таких компаний должны были либо вакцинироваться, либо еженедельно проходить тестирования, передает Reuters. Однако многие штаты под руководством республиканцев начали оспаривать новое правило, мотивируя это тем, что администрация президента США превышает свои юридические полномочия.

Ежедневно в результате COVID-19 умирает в среднем около 1 100 американцев, большинство из них не вакцинированы. Всего в Соединенных Штатах от COVID-19 погибли уже около 750 тысяч человек.

Читайте также18 младенцам ошибочно сделали прививки против COVID-19По словам чиновников, меры по вакцинации в частном секторе были приняты в рамках чрезвычайных полномочий Управления по охране труда (OSHA) по безопасности на рабочем месте. По данным OSHA, правило распространяется на 84,2 миллиона работников у 1,9 миллиона работодателей в частном секторе.

По данным Белого дома, различные правила администрации по вакцинации распространяются на 100 миллионов сотрудников, что составляет примерно две трети рабочей силы США.

Решение суда приостановить распоряжение об обязательной вакцинации было принято в ответ на совместную петицию нескольких компаний, правозащитных групп и штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Юта. Администрация Байдена обязана ответить на запрос о постоянном запрете этого правила до 17:00 понедельника, 8 ноября.

В то же время, по данным социологического опроса, в Украине каждый третий считает самым действенным способом борьбы с распространением коронавируса тотальную вакцинацию населения. Хотя, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня полностью вакцинирован от COVID-19 только каждый четвертый взрослый украинец.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова