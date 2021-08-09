Эксперты советуют обращать внимание на ряд симптомов, которые могут свидетельствовать об инфицировании COVID-19 даже после полной вакцинации.

Сегодня вакцинация от коронавируса является единственным эффективным способом бороться с коронавирусной инфекцией - об этом твердят ученые всего мира.

На сегодня уровень заражений коронавирусом в мире очень высок, однако количество госпитализаций и смертей, благодаря прививочной компании, существенно снижается. Вместе с тем нельзя полностью исключать вероятность заражения COVID-19 даже после полной вакцинации.

Врачи утверждают, что реакция человека на вакцину зависит от ряда факторов. Среди них: возраст, пол, прием лекарств, особенности питания, обще состояние здоровья, уровень стресса.

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Это означает, что у некоторых людей может не быть достаточно сильного иммунного ответа на вакцину. Они все могут быть подвержены заболеванию COVID-19 при контакте с вирусом, хотя его реальные шансы невелики.

"Люди должны знать, что все еще могут заразиться коронавирусом после двух доз вакцины, и с большой вероятностью почувствовать себя при этом "немного простуженным", - утверждают исследователи после изучения симптомов COVID ZOE, пишет Medikforum со ссылкой на Express.

Ученые, отслеживающие с помощью приложения тысячи признаков коронавируса, констатируют, что есть пять симптомов заражения, которые являются наиболее распространенными у полностью вакцинированных людей:

головная боль;

насморк;

чихание;

больное горло;

потеря обоняния.

Одышка и лихорадка стали теперь более редкими признаками COVID-19, подчеркивают исследователи. Помимо того, постоянный кашель "больше не является главным показателем наличия инфекции".

Ученые дополнительно отметили, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о своем чихании как о признаке вируса в сравнении с непривитыми. Они рекомендуют проходить тестирование на коронавирус при любом подозрении на случившееся заражение.

Коронавирус в мире: что известно

В мире количество случаев коронавирусной болезни выросло до 203 млн 456 тыс. 760, свидетельствуют данные Worldometer.

От осложнений болезни скончались 4 млн 307 тыс. 488 человек. Выздоровели 182 млн 773 тыс. 747.

В тройку лидеров по количеству зарегистрированных случаев входят США, Индия и Бразилия. Украина занимает 18-е место.

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова