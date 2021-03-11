По данным CDC, от коронавируса в 2020 году умерли около 400 тыс. человек.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году смертность в США выросла на 15%, что сделало этот год самым смертоносным в истории США.

Читайте такжеОсталось еще недолго: в ВОЗ рассказали, когда мир справится с пандемией коронавирусаСогласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти в стране после болезней сердца и рака, передает издание Politico. По словам официальных лиц, «непреднамеренные травмы» обычно являются третьей по значимости причиной смерти.

По данным CDC, от коронавируса в 2020 году умерли около 400 тыс. человек. В общей сложности в прошлом году в стране умерло около 3 млн человек. Как уточнило издание, в целом рост смертности в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда во время Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тыс. человек.

Коронавирус в США

По состоянию на 11 марта, США остаются лидерами как по числу заразившихся COVID-19, так и по количеству смертей. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились более 29 млн человек, умерли более 529 тыс. человек.

Массовая вакцинация началась в США в конце декабря 2020 года. К марту 2021 года в стране привились 60 млн человек (18,2% населения).

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Автор: Ирина Погорелая