Чрезвычайную ситуацию в США объявили 13 марта марте 2020 года.

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Необходимость продолжить чрезвычайную ситуацию в стране остается. Пандемия COVID-19 в дальнейшем представляет существенный риск здоровью и безопасности нации. Важно продолжать борьбу с COVID-19 и реагировать на это с применением всех возможностей федерального правительства", - сказано в сообщении.

Чрезвычайную ситуацию в США объявили 13 марта марта 2020 года, а новый срок продления режима ЧС не уточняется.

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Ситуация с коронавирусом в США

По состоянию на 25 февраля в США от коронавируса умерли 504 775 человек. Всего болезнь диагностировали у более 28,3 млн американцев.

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Автор: Олег Давыгора