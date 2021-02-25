Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Необходимость продолжить чрезвычайную ситуацию в стране остается. Пандемия COVID-19 в дальнейшем представляет существенный риск здоровью и безопасности нации. Важно продолжать борьбу с COVID-19 и реагировать на это с применением всех возможностей федерального правительства", - сказано в сообщении.
Чрезвычайную ситуацию в США объявили 13 марта марта 2020 года, а новый срок продления режима ЧС не уточняется.
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Ситуация с коронавирусом в США
По состоянию на 25 февраля в США от коронавируса умерли 504 775 человек. Всего болезнь диагностировали у более 28,3 млн американцев.
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