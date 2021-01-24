В США сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после получения вакцины от коронавируса в округе Плесер, в штате Калифорния.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на CBS Sacramento.
Читайте такжеБудут проблемы со здоровьем: врач рассказала, кому не нужно вакцинироваться от коронавирусаПо данным местного шерифа, указанный человек в конце декабря 2020 года получил положительный результат теста на коронавирус. 21 января он сделал прививку против коронавируса и через несколько часов после нее умер.
Отмечается, что погибший делал прививку не в департаменте здравоохранения округа Плейсер. Однако, где именно - не уточняется. Неизвестно пока, какую именно вакцину вводили умершему.
Специалисты планируют сделать вскрытие тела, чтобы выяснить реальную причину смерти. В свою очередь, в Калифорнийском департаменте здравоохранения отметили, что занимаются изучением обстоятельств инцидента.
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