Медики отмечают, что пандемия COVID-19 приведет к более высокому уровню сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними случаев смерти в ближайшие несколько лет.

В новом отчете Американской кардиологической ассоциации, опубликованном в журнале Circulation, прогнозируется, что сердечно - сосудистые заболевания останутся ведущей причиной смертности во всем мире в ближайшие годы, частично из-за последствий пандемии COVID-19.

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За последнее десятилетие смертность от сердечно - сосудистых заболеваний выросла на 18%, при этом в 2019 году от болезней сердца умерло почти 18,6 миллиона человек. В 2019 году было зарегистрировано более 523,2 миллиона случаев сердечных заболеваний, что на 26,6% больше, чем в 2010 году, пише Usnews.com.

Отчет Американской кардиологической ассоциации предупреждает, что пандемия COVID-19 приведет к более высокому уровню сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними случаев смерти в ближайшие несколько лет.

Глава комитета по составлению отчетов Американской кардиологической ассоциации отметил, что коронавирус будет непосредственно влиять на показатели распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и смертности в течение многих лет в мире.

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Автор: УНИАН