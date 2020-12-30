Прививку сделали препаратом, разработанным немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer.

В швейцарской кантоне Люцерн в доме престарелых людей умер мужчина, который за пять дней до этого вакцинировался от коронавируса.

Читайте такжеВ США обнаружили первый случай нового штамма коронавируса, а в Британии резко увеличилось число больныхКак сообщает DW, это может быть первым летальным случаем, связанным с вакциной от COVID-19.

Отмечается, что 24 декабря мужчине сделали прививку препаратом, разработанным немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Специалисты проводили кампанию по вакцинации в доме престарелых. Перед прививкой с домашним врачом, ответственным за здоровье постояльца, который страдал от деменции, не связывались.

Уже через два дня пенсионер пожаловался на боли в уретре и животе. Впоследствии у него упало давление, и повысился пульс. А уже 29 декабря состояние здоровья пациента сильно ухудшилось, после чего тот скончался.

Официального подтверждения связи прививки и летального исхода пока нет.

Смерть после прививки от коронавируса

28 декабря в Израиле мужчина умер от сердечного приступа после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer.

30 декабря стало известно о смерти 88-летнего мужчины спустя несколько часов после вакцинации против COVID-19.

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Автор: УНИАН