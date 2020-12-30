В Израиле произошел второй смертельный случай после вакцинации от коронавируса / фото УНИАН

В Израиле 88-летний мужчина умер через несколько часов после вакцинации против COVID-19. Это уже второй случай за последние несколько дней.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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В обоих случаях медицинские работники опровергают информацию, что смерть была связана с вакцинами.

Медицинский центр Университета Хадасса пояснил, что 88-летний мужчина страдал тяжелым заболеванием. По данным министерства здравоохранения, 75-летний мужчина, скончавшийся ранее, также страдал от сердечных приступов в прошлом.

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Смерть после прививки от коронавируса

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Перевод: Екатерина Лиманская