В Израиле 88-летний мужчина умер через несколько часов после вакцинации против COVID-19. Это уже второй случай за последние несколько дней.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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В обоих случаях медицинские работники опровергают информацию, что смерть была связана с вакцинами.
Медицинский центр Университета Хадасса пояснил, что 88-летний мужчина страдал тяжелым заболеванием. По данным министерства здравоохранения, 75-летний мужчина, скончавшийся ранее, также страдал от сердечных приступов в прошлом.
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Смерть после прививки от коронавируса
- 28 декабря в Израиле мужчина умер от сердечного приступа после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer.
- "Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной", - заявили в Минздраве Израиля.
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