Жительница Великобритании 39-летняя Фелисити Коллинсон, которая переболела COVID-19, рассказала о редких пугающих симптомах.
Читайте такжеКоличество инфицированных COVID-19 в мире превысило 85 миллионов человек (карта)Ее слова приводит Daily Star.
Женщина рассказала, что у нее диагностировали коронавирус на Рождество, 24 декабря. Она надеялась, что ей удастся легко перенести заболевание в силу хорошей физической формы и молодого возраста, однако в действительности ее состояние серьезно ухудшилось.
Помимо распространенных симптомов (повышение температуры, кашель и головные боли) британка столкнулась с гораздо более редкими проявлениями коронавируса:
- головокружение,
- тошнота,
- дрожь,
- сильная боль в глазах.
Кроме того, у Коллинсон отекла шея, что, по ее словам, выглядело пугающе.
"Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью", - описала женщина свои симптомы.
По ее словам, хуже всего она себя чувствовала на восьмой день после постановки диагноза. Состояние женщины начало улучшаться только на десятый день течения болезни.
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