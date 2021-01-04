Женщина чувствовала сильную боль в глазах, и у нее очень отекла шея.

Жительница Великобритании 39-летняя Фелисити Коллинсон, которая переболела COVID-19, рассказала о редких пугающих симптомах.

Читайте такжеКоличество инфицированных COVID-19 в мире превысило 85 миллионов человек (карта)Ее слова приводит Daily Star.

Женщина рассказала, что у нее диагностировали коронавирус на Рождество, 24 декабря. Она надеялась, что ей удастся легко перенести заболевание в силу хорошей физической формы и молодого возраста, однако в действительности ее состояние серьезно ухудшилось.

Помимо распространенных симптомов (повышение температуры, кашель и головные боли) британка столкнулась с гораздо более редкими проявлениями коронавируса:

головокружение,

тошнота,

дрожь,

сильная боль в глазах.

Кроме того, у Коллинсон отекла шея, что, по ее словам, выглядело пугающе.

"Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью", - описала женщина свои симптомы.

По ее словам, хуже всего она себя чувствовала на восьмой день после постановки диагноза. Состояние женщины начало улучшаться только на десятый день течения болезни.

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Автор: УНИАН