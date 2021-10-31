Выступая на саммите G20 по видеосвязи, Си Цзиньпин также призвал продвигать взаимное признание вакцин, полагаясь на список Всемирной организации здравоохранения.

Председатель Китая Си Цзиньпин предложил инициативу мирового сотрудничества в сфере вакцин от COVID-19.

Выступая на саммите G20 по видеосвязи, Си Цзиньпин также призвал продвигать взаимное признание вакцин, полагаясь на список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

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"Си Цзиньпин выступил с инициативой глобального сотрудничества в области вакцин", - приводит "Синьхуа" слова председателя Китая. "Необходимо справедливо относиться к различным вакцинам", - отметил Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Как сообщал УНИАН, перед этим генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что чтобы помочь с вакцинацией 40% населения мира от коронавируса до конца года, нужно собрать $8 млрд. ВОЗ ставит целью к середине 2022 года привить от вируса 70% населения мира.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая