С 11 октября в стране стартует программа, когда вакцинация будет распространена на подростков от 12 до 15 лет.

В Швеции муниципалитеты решили разрешить 15-летним подросткам получать прививки от COVID-19, невзирая на несогласие их родителей.

Об этом сообщает The Local.

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С 11 октября в стране стартует программа, когда вакцинация будет распространена на подростков от 12 до 15 лет.

В шведской ассоциации местных органов власти и регионов (SKR) считают, что 15-летние дети достаточно зрелые, чтобы самостоятельно принимать решения, однако каждый отдельный регион решает, хотят ли они, чтобы родители сказали свое слово.

"SKR оценила правовую поддержку, которую она предоставляет регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно решать, является ли человек достаточно зрелым (для принятия решения) от 15 лет и старше", - сказала Эмма Спак, руководитель отдела здравоохранения.

Она отметила, что к 15-летним будут относиться так же, как к 16-ти и 17-летним.

Представители здравоохранения оценят степень зрелости после заполнения определенной анкеты, в которой подростки должны дать ответ на разнообразные вопросы об их здоровье и понимание вакцинации от COVID-19.

По словам Спак, в отношении детей в возрасте до 15 лет регионы и муниципалитеты в целом должны требовать получения письменного согласия родителей, но если между родителями и детьми в возрасте от 12 до 14 лет существует расхождение, в некоторых случаях работники здравоохранения смогут сделать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти вопреки желанию родителей.

Вакцинация в Украине:

За сутки 2 октября в Украине вакцинировано против COVID-19 52 990 человек. Одну дозу получили 28 800, полностью иммунизированы - 24 190 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (в частности, два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 928 583 прививки.

Автор: Тамара Отовская