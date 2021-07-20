Это Великобритания, Португалия, Россия, Испания, Греция, Бельгия, Нидерланды, Франция и Италия.

Сейчас вспышка COVID-19 зафиксирована в 9 крупных странах Европы.

Об этом в интервью УНИАН рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что в KSE мониторят ситуацию в крупных странах Европы с населением более 10 млн человек - это 15 стран.

Читайте такжеВ Британии отменили последние карантинные ограничения (видео)

Из них на минувшей неделе вспышка COVID-19 была зафиксирована в Великобритании, Португалии, России, Испании, Греции, Бельгии, Нидерландах и Франции, а на этой неделе в список добавилась еще Италия.

"Вспышкой мы называем уже такой ощутимый рост, который длится относительно долгое время - примерно две недели. Но, по состоянию на сегодня, абсолютно все 15 стран "растут", однако пока нельзя сказать, что все они со вспышкой", - пояснил Ганиченко.

Эксперт отметил, что из-за такой ситуации существует и определенная угроза для Украины.

В частности, это связано с сезоном отпусков и тем, что в большинстве туристически привлекательных стран сейчас наблюдаются либо вспышки COVID-19, либо стремительный рост заболеваемости.

Второй угрозой для Украины эксперт считает рекомендации Еврокомиссии странам ЕС открыть границы для Украины, что также будет способствовать росту туризма в эти страны.

"Эти два фактора точно не улучшат ситуацию", - подчеркнул Ганиченко.

Подробнее - в интервью на сайте УНИАН.

Коронавирус в мире: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи