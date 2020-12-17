К группе риска для коронавируса относятся люди старше 65 лет и страдающие от хронических заболеваний.

Президент России Владимир Путин пока что не делал прививку от коронавируса: «До таких, как я, вакцины пока не добрались».

Об этом он сообщил на онлайн пресс-конференции.

«Всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов, они говорят, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Для таких, как я, вакцины пока не добрались. Поэтому пока не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только станет возможным», — сказал он, сообщает Дождь.

К группе риска для коронавируса относятся люди старше 65 лет и страдающие от хронических заболеваний. В рамках всеобщей вакцинации прививки в первую очередь делают тем, чья работа связана с контактом с другими людьми: медикам, социальным работникам, сотрудникам сферы торговли и услуг и другим.

К слову, ранее в ВОЗ заявили, что внесут российскую вакцину "Спутник V" в перечень рекомендованных вакцин для экстренного использования, если препарат будет отвечать обязательным критериям.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник-5": что известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.

В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

Коронавирус в России: что известно

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 5 декабря. Первые прививочные пункты открылись в Москве. К 15 декабря она началась во всех регионах страны.

За последние сутки в России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 587 человек. Общее количество зараженных COVID-19 в России превысило 2,76 миллиона человек. С начала эпидемии из-за коронавируса погибли 49 151 человек, выздоровели — более 2,2 миллиона.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко