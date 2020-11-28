Два месяца назад журналист Алексей Пивоваров сделал прививку российской вакцины "Спутник V".

Российский журналист Алексей Пивоваров, которого в феврале 2020 года не пустили в Украину, заразился коронавирусом. Два месяца назад он сделал прививку российской вакцины "Спутник V".

Об этом он сообщил в Twitter.

"Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом. И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал", - написал он.

Напомним, в феврале пограничники в аэропорту "Жуляны" не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI, журналиста Алексея Пивоварова.

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"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", - написал он.

Пивоваров также опубликовал выданное ему решение сотрудников Госпогранслужбы об отказе в пересечении границы. Согласно документу, он "не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

Российская вакцина от коронавируса: что о ней известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

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Автор: Денис Прядко