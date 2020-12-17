Вместе с тем почти 42 миллиона человек побороли COVID-19.

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 74 210 350 случаев заражения.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Читайте такжеВОЗ предупредила о возможной вспышке коронавируса в Европе после Нового года

Количество умерших от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 1 648 956. Вместе с тем 41 977 327 человек побороли смертельный вирус.

Лидером по количеству инфицированных и смертей остаются Соединенные Штаты, где выявлено 16 964 180 заразившихся и 307 429 умерших.

По данным сайта Worldometers, Украина оказалась на 15 позиции по состоянию на 16 декабря по количеству подтвержденных больных и на 11 – по числу летальных исходов.

Коронавирус в мире: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко