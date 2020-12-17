С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 74 210 350 случаев заражения.
Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
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Количество умерших от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 1 648 956. Вместе с тем 41 977 327 человек побороли смертельный вирус.
Лидером по количеству инфицированных и смертей остаются Соединенные Штаты, где выявлено 16 964 180 заразившихся и 307 429 умерших.
По данным сайта Worldometers, Украина оказалась на 15 позиции по состоянию на 16 декабря по количеству подтвержденных больных и на 11 – по числу летальных исходов.
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