Сайты о похудении и диетах часто приписывают обычным продуктам невероятные свойства.

Есть и не толстеть – это мечта тысяч людей по всему миру. А вот есть и худеть – звучит как настоящая сказка. В последние годы в интернете распространяется список продуктов с минусовой калорийностью. Многие худеющие люди ищут в нем секрет питания, которое позволяет худеть без усилий. Звучит очень заманчиво, но действительно ли это работает?

Продукты с отрицательной калорийностью – мнение науки

В теории, к этому списку относятся продукты, на переваривание которых организм якобы тратит больше энергии, чем содержит сам продукт. К примеру, вы съедаете продукт на 50 ккал, а на переваривание тратите 100 ккал. В результате после приема пищи вы похудели на 50 ккал.

Однако выводы ученых разочаруют желающих есть и при этом худеть. Чтобы перетравить пищу, мы тратим от 5 до 10% полученной энергии. Теоретически можно найти очень низкокалорийный и трудноперевариваемый продукт. Однако нет авторитетных научных исследований, которые подтверждают существование таких чудо-продуктов.

Читайте такжеСимптомы аллергии на амброзию: когда цветение, что делать при аллергииНевозможно точно определить, сколько именно энергии тратит организм для переваривания конкретного продукта. Это зависит от очень многих факторов. Точную калорийность каждого блюда установить также нельзя. Однако есть продукты, калорийность которых после переваривания почти приближается к нулю.

Список продуктов с очень низкой калорийностью

Продукты, которым любят приписывать отрицательную калорийность, конечно, не обладают такими свойствами. Однако вашей фигуре они точно не повредят. Они позволят вам оставаться сытыми и при этом не перебирать норму калорий. К таким продуктам относят:

сельдерей;

яблоки;

шпинат;

грибы;

брокколи;

редис;

огурцы.

Ускорить сжигание энергии из этих продуктов помогут физические тренировки. По-другому добиться отрицательной калорийности, увы, невозможно.

Напомним, что ранее УНИАН рассказывал о чудесных свойствах крыжовника. Хоть эта ягода и не обладает отрицательной калорийностью, но польза крыжовника доказана научно.

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Автор: Иван Бойко