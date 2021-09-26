Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, Моди сообщил, что Индия разработала первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил мировых производителей вакцин от коронавируса работать в его стране.

Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Моди сообщил, что Индия разработала первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, в стране разрабатываются и другие вакцины.

"Я приглашаю производителей вакцин со всего мира производить вакцины в Индии", - сказал Нарендра Моди.

"Я хотел бы проинформировать СБ ООН о том, что Индия разработала первую в мире ДНК-вакцину, и эту вакцину можно вводить любому человеку старше 12 лет. Другая вакцина на основе мРНК находится на завершающей стадии разработки", - рассказал индийский премьер. По его словам, индийские ученые также работают над разработкой назальной вакцины, передает РИА Новости.

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Вакцина от коронавируса в Индии

Индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare представила вакцину ZyCoV-D - первую в мире ДНК-вакцину против коронавируса, использующую часть генетического материала самого вируса. Вакцина показала эффективность 66,6% против симптоматических случаев COVID-19 и 100% при умеренном заболевании.

Трехдозная вакцина ZyCoV-D стала пятой разрешенной в Индии и первой, которую можно применять для вакцинирования подростков старше 12 лет.

Автор: Ирина Погорелая