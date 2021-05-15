ЕС выступает одним из крупнейших доноров глобальной инициативы COVAX, в рамках которой Украина уже получила две партии вакцин от коронавируса.

Глава Представительства Европейского Союза Матти Маасикас подчеркивает необходимость вакцинации для преодоления пандемии COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас заявил во время церемонии открытия Дней Европы в Украине на Михайловской площади в Киеве.

"Пандемия COVID-19 привела к потерям, страданиям и отчаянию, но она также заставила нас осознать важность солидарности и сотрудничества, заставила еще больше ценить наши совместные достижения", - подчеркнул Маасикас.

Он напомнил, что ЕС помогает Украине в преодолении последствий пандемии.

"С начала 2020 года ЕС стоял бок о бок с Украиной, поддерживая систему здравоохранения, работников, находящихся на передовой борьбы с заболеванием, малый и средний бизнес, а также уязвимые слои населения", - заявил посол.

Читайте такжеВОЗ призывает делиться вакцинами с бедными странами, а не прививать детей

Маасикас добавил, что Евросоюз является одним из основных доноров глобальной инициативы COVAX.

"Поставка двух партий вакцин в пределах COVAX уже состоялась. В дальнейшем ожидается дополнительная поставка. Как в ЕС, так и в Украине, вакцинация - это путь преодоления пандемии, путь, чтобы защитить наших близких, вернуться к привычной жизни. Пандемия не разрушит наши общие ценности и не остановит наш прогресс", - подчеркнул Маасикас.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине в рамках глобальной инициативы COVAX доставили первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

23 апреля Украина в рамках COVAX получила более 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля, против COVID-19 уже привиты более 936,4 тыс. человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко