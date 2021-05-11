Всего Минздрав законтрактовал 42 млн доз вакцины, которые Украина должна получить в 2021 году.

Поставки в Украину вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

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"Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer/BionTech вдвое уже в этом календарном году. То есть, вместо 10 млн доз мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer", - сказал он.

По словам министра, всего Минздрав законтрактовал 42 млн доз вакцины, которые Украина должна получить в 2021 году.

Вакцина от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине в рамках глобальной инициативы COVAX доставили первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech.

1 мая Степанов заявил, что Украина заключила контракт с компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной болезни.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 45 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

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Автор: Надя Пришляк