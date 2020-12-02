По словам специалиста, коронавирус забирает ресурсы и приближает старость.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что у переболевших коронавирусом происходит преждевременное старение организма.

Читайте такжеБиолог назвала недостаток вакцин от коронавирусаПо ее словам, такие выводы приводятся в опубликованной научной статье, однако она не уточнила, о каком исследовании идет речь.

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», - сказала Баранова «РИА Новости». По ее словам, в исследовании приводятся данные о патологии некоторых внутренних органов у 70% пациентов. «Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», - добавила она.

Баранова рассказал, что исследование проводилось в основном на амбулаторных пациентах. Патологии выявляли даже у тех, кто переболел в легкой форме.

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Автор: УНИАН