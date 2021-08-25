Это был первый с 1994 года случай Эболы в стране.

Девушка из Гвинеи, которую в августе госпитализировали в Кот-д’Ивуаре с лихорадкой, вызванной вирусом Эбола, вылечилась.

Об этом сообщил представитель Минздрава и глава управления по инфекционным заболеваниям страны Серж Эолье. Это был первый с 1994 года случай Эболы в стране.

"Мы провели два биологических теста на пациенте с интервалом 48 часов, оба были отрицательные. Поэтому ее признаем выздоровевшей", - сказал Эолье. Он отметил, что с сегодняшнего дня заразившуюся девушку выводят из изолятора в госпитале города Абиджан. При этом, по словам представителя Минздрава Кот-д’Ивуара, девушка "очень устала" и пока что останется в госпитале.

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Эбола в Кот-д’Ивуаре

Всемирная организация здравоохранения и местные власти объявили о случае заболевания лихорадкой Эболы в середине месяца.

После этого кампания по вакцинации началась как в Кот-д’Ивуаре, так и в гвинейском городе Лабе, где была больная, передает kommersant.

Автор: Ирина Погорелая