Инфицирования обнаружили в городе Абиджан на юге Кот-д'Ивуара. 18-летняя пациентка прибыла из Гвинеи 12 августа.

Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара заявило о первом случае заболевания Эбола с 1994 года.

Институт Пастера в Кот-д'Ивуаре подтвердил вирусную болезнь Эбола в образцах, собранных у пациента, который был госпитализирован по прибытии из Гвинеи, сообщает ВОЗ.

Инфицирования обнаружили в городе Абиджан на юге Кот-д'ивуара. 18-летняя пациентка прибыла из Гвинеи 12 августа. Девушку госпитализировали после повышения температуры и сейчас она проходит курс лечения.

Вакцину против Эболы ввели всем, кто контактировал с пациенткой. Сейчас медики дезинфицируют место, где девушку подобрала машина скорой помощи.

Также власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях, охватывающий идентификацию и наблюдение за всеми, кто вступал в контакт с пациентом.

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В Гвинее произошла четырехмесячная вспышка лихорадки Эбола, которая была объявлена 19 июня 2021 года. Нет никаких признаков того, что текущий случай в Кот-д'Ивуаре связан с предыдущей вспышкой в Гвинее.

Дальнейшее исследование и геномное секвенирование позволят выявить штамм и определить, существует ли связь между двумя вспышками.

Распространение Эболы: что известно

В этом году в Конго и Гвинее были объявлены вспышки лихорадки Эбола, но это первый случай вспышки в крупном городе, таком как Абиджан, с момента вспышки Западной Эболы 2014-2016 годов.

ВОЗ помогает координировать трансграничную деятельность по противодействию лихорадке Эбола, и 5000 доз вакцин против лихорадки Эбола, которые помогла обеспечить организация для борьбы со вспышкой в Гвинее, сейчас переносятся в Кот-д'Ивуар, в соответствии с соглашением между министерствами здравоохранения Кот-д'Ивуара и Гвинеи.

Вскоре из Абиджана вылетает самолет, который будет собирать вакцины для прививки людей с высоким риском, включая медицинских работников, лиц, оказывающих первую помощь и контактных людей подтвержденных случаев.

Кот-д'Ивуар объявил вспышку в соответствии с международными медицинскими правилами, и ВОЗ не рекомендует никаких ограничений на поездки в страну и из нее.

Справка УНИАН. Эбола - это тяжелое, часто смертельное заболевание, которое поражает людей и приматов. Оно передается через контакт с инфицированными животными - летучими мышами, дикими антилопами, обезьянами и тому подобное.

Среди людей оно распространяется путем непосредственного контакта с инфицированным кровью, другими жидкостями больного, а также через контакт с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), что загрязненные такими жидкостями.

Уровень смертности от случаев колебался от 25% до 90% в прошлых вспышках.

Сейчас доступное эффективное лечение, и если пациенты пройдут его на ранней стадии, а также получат поддерживающую помощь, их шансы на выживание значительно повышаются.

К странам, в которых были зафиксированы вспышки лихорадки Эбола, относятся Демократическая Республика Конго, Гана, Гвинея, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне, Нигерия, Сенегал и другие.

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Автор: Виктория Гордиенко