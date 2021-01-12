Всего в мире COVID-19 инфицировано почти 91 миллион человек.

По состоянию на вторник, 12 января, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заражены уже почти 91 млн человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире COVID-19 инфицировано 90 944 546 человек, из них выздоровели 50 352 144. Количество умерших возросло до 1 946 248.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (22 618 071), Индия (10 479 179), Бразилия (8 131 612), Россия (3 412 390), Великобритания (3 127 643), Франция (2 844 680), Турция (2 336 476) и Италия (2 289 021).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (376 280), Бразилии (203 580) и Индии (151 327).

Напомним, за сутки, 11 января, в Украине подтвердилось 5116 случаев коронавируса.

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Автор: Виктория Гордиенко