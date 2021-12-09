По данным ООН, еще до пандемии около миллиарда детей во всем мире жили в условиях бедности.

Пандемия COVID-19 привела к нищете еще 100 млн детей во всем мире, число бедных среди детей менее чем за два года увеличилось на 10%.

Об этом сообщил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, пишет "Немецкая волна".

Отмечается, что еще до пандемии около миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде. Столь серьезного кризиса ЮНИСЕФ не фиксировал за все 75 лет своего существования.

"В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному питанию и важным услугам", - констатировала директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Читайте такжеООН: в мире 760 миллионов людей все еще живут за чертой крайней бедности - на $1,9 в день

По ее мнению, потребуется, в лучшем случае, от семи до восьми лет, чтобы устранить возникшие дефициты во многих сферах.

По данным ЮНИСЕФ, из-за вызванных пандемией локдаунов 1,6 млрд детей временно не ходили в школу. В минувшем году выпало 80% очного обучения.

Почти 160 млн несовершеннолетних были вынуждены работать - это на 8,4 млн больше, чем четыре года назад.

ООН опасается, что до конца 2022 года еще 9 млн детей будут вынуждены трудиться, чтобы помогать обеспечивать свои семьи, а к 2030 году еще 10 млн девочек будут вынуждены преждевременно выйти замуж из-за бедности.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Таня Поляковская