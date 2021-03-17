И да, очень скоро в мире может вспыхнуть новая пандемия какой-то другой болезни.

Представьте, что в декабре 2019 года условная страна X пережила ядерную катастрофу. Например, испытание ракеты пошло не по плану. В результате произошел небольшой ядерный взрыв, который отправил радиоактивное облако блуждать по миру. 2,66 миллиона человек умерли, триллионы долларов были потеряны из-за остановки торговли и вынужденных дополнительных расходов на медицину. В мире почти началась глобальная депрессия.

Как думаете, о чем бы мы сейчас говорили? Мы бы обсуждали новый глобальный режим безопасности ядерного оружия, который бы гарантировал, что таких аварий больше не будет, - пишет New York Times. И вот не так давно произошел природный эквивалент ядерной катастрофы. Считается, что инфекция перескочила с летучих мышей на другое животное, а затем на человека в Китае. После этого она сели на "скоростной поезд глобализации", причиняя чрезвычайные страдания и убытки на триллионы долларов.

Читайте такжеPolitico: Паспорта вакцинации от COVID-19 приведут нас или к утопии, или к вакцинному апартеидуИ все это произошло всего через несколько десятилетий после других пандемий, которые вспыхнули после нездорового взаимодействия людей с дикой природой. В случае Эболы и SARS-CoV-1 это взаимодействие произошло с летучими мышами или циветтами. А распространение ВИЧ началось после вероятного контакта с шимпанзе.

Недавно прошел ровно год с момента, как ВОЗ объявила пандемию коронавирус SARS-CoV-2. Было бы вполне разумно спросить: что же такое разумное человечество делает, чтобы не допустить повторения такой катастрофы? Ответ: ничего или, по крайней мере, ничего существенного.

Ветеринары и защитники дикой природы подтвердят, что в распространении SARS-CoV-2 с диких животных на людей не просто не было ничего удивительного. Это может очень скоро повториться. Так что не выбрасывайте запасы масок. Издание напоминает о веб-конференции под названием "Новые заболевания, торговля дикими животными и потребление: потребность в твердом глобальном управлении". На ней эксперты говорили о том, как предотвратить начало новых пандемий в будущем.

Одним из организаторов конференции выступил ветеринар из Университета Корнелла Стив Ософский. Он указал на то, что здоровье экосистем и здоровье людей неразрывно связаны. Ученый пояснил, что большинство новых вирусов происходят именно из дикой природы. И в этом виноваты вовсе не дикие животные.

"Своим поведением мы приглашаем эти вирусы в гостиную человечества. Мы едим части тел диких животных. Мы ловим и смешиваем дикие виды на рынках, выставляя их на продажу. Мы уничтожаем то, что осталось от дикой природы, невероятными темпами. Это все сильно повышает уровень наших контактов с новыми инфекциями", - сказал Ософский.

Все эти виды поведения, по его мнению, имеют кое-что общее. В их основе лежит удивительно простая причина: наши искаженные отношения с дикой природой, которые часто основаны на высокомерном утверждении, что каким-то образом "мы отделены от остальной жизни на Земле".

Читайте такжеThe Atlantic: Мы снова учимся бороться с инфекциями, как в 19-м векеВсе очень просто. Леса, системы пресной воды, океаны, луга и биологическое разнообразие в них буквально дают нам чистый воздух, чистую воду, буферы, которые стабилизируют климат, и здоровую пищу, необходимую нам для процветания, так же как и естественная защита от вирусов.

Если мы защитим эти природные системы, они защитят нас. Эта правда должна лежать в основе всего, что мы делаем, чтобы не допустить начала новой пандемии. Это значит, что нужно сделать три шага прямо сейчас.

Во-первых, признать, что много животных вирусов, способных вызывать пандемию, могут распространиться на людей через рынки, которые продают как домашние, так и дикие виды. Всех их держат вместе, так же как и инфекции, которые они разносят.

Чиновники в Китае считают, что млекопитающие с ферм диких животных, которые разводят дикобразов, цивет, панголинов, енотовидных собак и бамбуковых крыс, поставлялись на рынки в Ухане. И именно они могут быть наиболее вероятными носителями коронавируса, который перескочил с летучих мышей на людей. Пекин сократил потребление диких животных.

"Хоть мы потеряли шанс не позволить SARS-CoV-1 и теперь SARS-CoV-2 стать опасными для нас, сколько еще раз человечество должно допустить повторения этого цикла? Настало время, чтобы рынки, торгующие дикими животными (особенно млекопитающими и птицами) в местах, где у людей есть другие источники пищи, считались абсолютно неприемлемыми для человечества", - сказал Ософский.

Читайте такжеNew York Times: Ученые работают над вакцинами от всех возможных коронавирусовКонечно, в мире есть места, где людям приходится есть диких животных, чтобы выжить. Поэтому наиболее богатые страны мира должны объединить усилия ради решения проблемы бедности и продуктовой незащищенности. И это нужно сделать не из сострадания, а ради собственных же интересов.

Во-вторых, богатым странам также нужно усилить усилия Интерпола и другие меры, нацеленные уничтожить все цепи торговли животными на грани вымирания, которых продают на рынках из-за их высокого кулинарного и культурного спроса. Слишком долго торговцам и коррумпированным чиновникам удавалось получать большие доходы от торговли дикими видами, а потом перекладывать потери на общество, когда эти же существа распространяли вирусы на людей. США должны пригрозить запретом торговли всем странам, которые не обуздают незаконную торговлю дикими животными. Ядерное оружие, вышедшее из-под контроля, убивает. Так же, как и панголины в клетках.

И в-третьих, существует проблема уничтожения лесов. То, что Бразилия делает со своими джунглями, как разрастаются города в США и что быстрая урбанизация в Китае сделала с дикой природой, касается каждого. Все три страны уничтожают природные буферы и расширяют точку контакта людей с дикой природой. Именно в такой точке и возникают пандемии. Это нужно остановить.

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Перевод: Лесь Дымань