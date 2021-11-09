Одна из пар объясняет, что ожидала увидеть "ребенка со светлой кожей", такой же, как их первенец. Однако с удивлением обнаружили, что новорожденная девочка "оказалась намного более темнокожей".

В результате ошибки во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) две пары в Калифорнии родили биологически чужих детей. Теперь родители одного из малышей подали в суд на врачей, требуя компенсации за причиненные им моральные и психологические страдания.

Вторая пострадавшая пара пожелала сохранить анонимность, в то время как другая - Дафна и Александр Кардинале - сделали свою историю достоянием прессы, объяснив это тем, что подобные случаи происходят периодически, и молчать о них нельзя.

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Они подали в суд на Калифорнийский центр репродуктивной медицины, где прошли роды, а также на аффилированную с ней лабораторию In VitroTech Labs. Истцы говорят, что стали жертвами ошибки врачей, халатности и умышленного сокрытия врачебной ошибки. Клиника и лаборатория пока не прокомментировали произошедшее, передает Би-би-си.

По словам адвоката семьи, другая пострадавшая пара также собирается подать в суд.

В судебном иске сказано, что Дафна и Александр обратились в Калифорнийский центр репродуктивной медицины летом 2018 года. В следующем году у них родился ребенок, но пара заподозрила неладное сразу.

Александр Кардинале объясняет, что ожидал увидеть "ребенка со светлой кожей", такого же, как их первенец. Однако отец с удивлением обнаружил, что новорожденная девочка "оказалась намного более темнокожей, с черными как смоль волосами", отмечается в иске.

"Это было настолько неожиданно и странно, что Александр даже отошел на несколько шагов от кресла для родов и облокотился спиной на стену, - пишут адвокаты. - В течение следующих недель Александр не мог избавиться от мыслей о неожиданном внешнем виде их дочери. Было похоже на то, что она принадлежит к другой расе, что выглядело совершенно неуместно в свете происхождения Дафны и Александра".

Примерно через два месяца после родов пара решила сделать анализ ДНК, который показал, что ребенок генетически никак не связан с Дафной и Александром. "У меня было такое чувство, что в комнате начали сдвигаться стены, перед глазами встал туман, я просто онемела", - так описывает мать свою реакцию на результаты теста.

После этого калифорнийская клиника помогла семье Кардинале найти другую пару, которая выносила их биологического ребенка - эта девочка родилась через неделю. Когда товарищи по несчастью впервые встретились, их детям было около четырех месяцев. После еще нескольких встреч они решили обменяться дочерями - и сделали это в январе 2020 года, пройдя необходимые юридические формальности.

Хотя в результате дети воссоединились со своими биологическими родителями, Дафна и Александр говорят, что вся эта история далась им очень тяжело. Дафна Кардинале провела пресс-конференцию, на которой заявила, что их "боль и смятение невозможно недооценить".

"Наши воспоминания о родах теперь будут навсегда омрачены тем ужасным фактом, что нашего биологического ребенка отдали другим людям, а я не смогу быть с младенцем, который появился на свет благодаря моим страданиям", - сказала она. "У меня украли возможность выносить собственного ребенка", - объясняет Дафна.

В интервью каналу Си-би-эс она рассказала, что желание вернуть своего ребенка было таким же сильным, как страх потерять того, которому она физически дала жизнь. "Вместо того, чтобы кормить грудью собственного ребенка, я кормила и сблизилась с малышом, которого мне потом пришлось отдать", - говорит женщина.

Она добавляет, что еще труднее пришлось их старшей семилетней дочери, которая не могла понять, почему у нее вдруг появилась другая сестра.

У всех членов семьи появились разной выраженности симптомы тревожности и депрессии, и сейчас они проходят психотерапию.

Это далеко не первый случай в мире, когда при ЭКО происходит подмена эмбриона. В 2019 году еще одна семья в Калифорнии обнаружила, что их ребенок на самом деле родился в Нью-Йорке. Пара подала в суд на родившую ребенка женщину, которая, как сообщалось, не хотела его отдавать. По решению суда, младенец был передан генетическим родителям.

Что такое ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение - процедура, при которой яйцеклетка оплодотворяется вне матки, в лабораторных условиях, а через несколько дней эмбрион переносят в тело матери, которая вынашивает ребенка до родов.

Автор: Виолетта Орлова