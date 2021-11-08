В Бирмингеме (Великобритания) от осложнений коронавируса умерла 37-летняя Сайка Парвин, которая отказывалась делать прививки на время беременности.
Историю семьи рассказало британское издание The Guardian.
Муж умершей 40-летний таксист Маджид Гафур, который остался вдовцом с пятью дочерьми, призвал всех беременных вакцинироваться от COVID-19.
"Я собираюсь передать это послание всему миру: я просто прошу всех людей сделать вакцину, иначе им будет очень трудно. Знаете, это смертельная болезнь. Она (Парвин - УНИАН) так много спланировала, и эта болезнь не дала ей шанса", - говорит муж умершей.
Сообщается, что женщина была на 8 месяце беременности, когда ее госпитализировали с затрудненным дыханием. И вскоре пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
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Медперсонал больницы Good Hope принял решение провести экстренное кесарево сечение. Парвин пять недель пробыла в реанимации и скончалась 1 ноября. Ей так и не случилось познакомиться со своей пятой дочерью. Ее назвали Дуа Марьям.
"Это было просто шокирующе. У нее не было возможности поговорить со мной, даже пяти минут, чтобы рассказать мне о дочери, знаете, что делать..."- поделился вдовец.
На вопрос о том, какими были последние слова Парвин, Гафур ответил: "Она даже не могла говорить. Она не могла нормально дышать".
Вместе с тем брат умершей женщины Каюм Могол рассказал, что его сестра получила письмо с предложением вакцинации против коронавируса, когда была беременной, но сказала: "Сейчас уже слишком поздно. Когда я буду иметь ребенка, мне сделают прививку".
"Пожалуйста, пожалуйста, сделайте прививку независимо от того, беременны вы или нет. Ради Бога и ради своих близких - сделайте, пожалуйста, вакцинацию... Спасите себя и своих близких", - призвал брат умершей роженицы.
Похороны Парвин состоятся в понедельник, 8 ноября.
Напомним, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова ранее сообщала, что в Украине с начала пандемии коронавируса умерло 70 беременных женщин.
"У меня просьба ко всем акушер-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", - отметила инфекционист.
По словам Булавиновой, в Великобритании каждый пятый тяжелый пациент, который попадал в больницу с COVID-19 - это были беременные.