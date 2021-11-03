Женщина жаловалась, что медики затягивают с вынужденным абортом из-за нового закона, ограничивающего такие операции.

В районной больнице Пщины (Польша) умерла 32-летняя беременная, ее родные считают, что врачи не спасли жизнь женщине из-за скандального закона об ограничениях на аборты.

Об этом в Facebook 1 ноября адвокаты из компании Budzowska.

Женщина обратилась к медикам еще в сентябре по поводу оттока околоплодных вод. Врачи обнаружили безводное состояние и подтвердили ранее диагностированные врожденные дефекты плода.

Ранее чем через 24 часа после госпитализации женщина скончалась. Причиной смерти пациентки стал септический шок. У погибшей остались муж и дочь.

Читайте такжеGooglе заблокировал аккаунты Следственного комитета БеларусиВо время пребывания в больнице беременная в своих сообщениях семье жаловалась, что медики заняли выжидательную позицию и не стали сразу опорожнять матку от плода, объясняя это действующими ограничениями на возможность легального аборта.

Против врачей открыли дело по статье о медицинской ошибке, производство находится на рассмотрении в областной прокуратуре Катовице.

В свою очередь, польские активисты за репродуктивные права утверждают, что умершая стала первой жертвой недавно принятого закона об усилении ограничений на аборты, пишет AP.

О смерти женщины стало известно только в пятницу, что вызвало протесты в Варшаве, Кракове и других городах в начале недели. Неравнодушные граждане почтили память покойной зажженными свечами.

До введения новых ограничений женщины в Польше могли делать аборты в трех случаях: если беременность наступила вследствие изнасилования; если жизнь женщины находится под угрозой; в случае серьезных деформаций плода.

Однако Конституционный суд под давлением консервативной правящей партии постановил в 2020 году, что врожденные дефекты плода не являются основанием для аборта.

Борцы за права женщин заявляют, что врачи теперь ждут, пока плод, у которого нет шансов на выживание, умрет в утробе, вместо того, чтобы спасти жизнь роженицы и сделать аборт.

В больнице, где произошла трагедия, ответили во вторник, что медики и акушеры "сделали все возможное для спасения жизни ребенка и пациентки".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская