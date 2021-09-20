По словам врачей, странное поведение сезонного вируса является косвенным следствием пандемии коронавируса.

С приходом осени в странах начинает циркулировать респираторный сезонный вирус. Однако в этом году наблюдается неожиданный всплеск инфекции, поскольку дети не успели выработать к ней иммунитет из-за постоянных карантинных мероприятий в течение 2020 и 2021 годов.

Локдаун, ношение масок, дистанционное обучение и социальная дистанция, которые использовались во время всплесков COVID-19, помогали снизить распространение коронавируса, пишет 24 канал со ссылкой на BBC. Однако со временем люди начали испытывать так называемый побочный эффект от этого - из-за того, что дети стали значительно реже сталкиваться с другими вирусными инфекциями, их организм не выработал против них иммунитет.

Так, например, в марте этого года уже началось повышение госпитализации детей и младенцев, некоторые из них с трудом могли дышать. Те, которые не были инфицированы коронавирусом, болели обычной ОРВИ, которая преимущественно распространяется зимой. Весной ее распространение традиционно должно снижаться, но в 2021 году все произошло иначе – ОРВИ начала распространяться с невиданной ранее интенсивностью. Летом также случился внесезонный всплеск – дети начали массово болеть как и в США, так и в Швейцарии, Японии или Британии.

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По словам врачей, странное поведение сезонного вируса является косвенным следствием пандемии коронавируса. В прошлом году карантин и гигиенические мероприятия прекратили распространение коронавируса и других респираторных вирусов, в частности гриппа. В результате этого у детей не было возможности выработать против них иммунитет. Как только ослабили меры, дети оказались благоприятными к заражению обычными вирусами, что привело к внезапным всплескам.

"Если вы пропустите один сезон, значит, вы не производите антитела против него, а у матерей не производятся антитела, которые затем могут передаваться младенцам", – пояснила директор отделения детских инфекционных заболеваний детской больницы "Маймонида" Рабиа Ага.

Медики США предупредили, что даже после летнего всплеска медицинские учреждения должны оставаться на страже, поскольку теперь неизвестно, когда снова ожидать сильную волну ОРВИ.

Как писал УНИАН, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа. В то же время, в Минздраве отметили, что ежегодная вакцинация — самый действенный способ защититься от гриппа и предупредить тяжелые осложнения болезни.

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Автор: Виктория Гордиенко