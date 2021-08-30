Новый штамм получил название "C.1.2".

В ЮАР заявили о новом штамме коронавируса, который опаснее "Дельты". Он накопил дополнительные мутации, в результате чего при попадании в организм человека он не вызывает иммунного ответа. Более того, штамм якобы не боится вакцины.

Об новом штамме, который может серьезно повлиять на весь мир, сообщило издание ewn.

Ученые провели исследование и выяснили, что в Южной Африке более 13% взрослых могут заразиться новым штаммом коронавируса, несмотря на вакцинацию. Сообщение о рисках уже передано ВОЗ.

Новый штамм получил название "C.1.2". Впервые его обнаружили в мае, в ЮАР. После этого вирус начал распространяться, спустя месяц его выявили у пациентов в Англии и Китае. В августе штамм нашли у людей в семи из девяти провинций Южной Африки, а также в Ботсване, Демократической Республике Конго, Маврикии, Новой Зеландии и Португалии, а также в Швейцарии.

Читайте такжеВОЗ и ЮНИСЕФ призывают страны не закрывать школы на карантинКатрин Шиперс, одна из ведущих авторов исследования, указала, что новый вариант мог накопить в себе дополнительные мутации, которые вероятно и позволили избежать иммунного ответа.

Исследователи считают, что новый штамм якобы не боится вакцины.

Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Анбан Пиллэй сказал, что распространенность нового варианта в пробах, которые были протестированы, на данном этапе очень низка. Однако новый штамм все равно вызывает у исследователей серьезные опасения.

"C.1.2" демонстрирует "опасные комбинации мутаций", которые могут повысить опасность штамма за счет его способности к самовоспроизведению, отмечают исследователи.

В данный момент ученые продолжают работать над изучением нового штамма. По словам исследователей, мутация вируса требует более детальных анализов. Поэтому паниковать и говорить о том, что "C.1.2" станет глобальной проблемой, довольно рано.

Ранее УНИАН уже сообщал, что число умерших от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек.

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Автор: Полина Кузенко