В Британии выступают категорически против жестких рекомендаций Всемирной организации здравоохранения относительно ограничений для вейпинга. Ведь из-за них не только более 2,4 млн британских вейперов могут оказаться "вне закона", но ограничения вейпинга также могут резко увеличить количество смертей от табакокурения.

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Как следует из отчета комитета регулирования табака ВОЗ, жесткие ограничения должны быть нацелены на открытые системы вейпинга, которые позволяют "пользователю контролировать особенности устройства и ингредиенты используемых жидкостей".

Клив Бейтс, специалист по борьбе с табаком и бывший руководитель антитабачной группы ASH, заявил: "Предложения ВОЗ является абсолютно безответственными и странными. Если государства воспримут их всерьез, они по сути будут защищать торговлю сигаретами, будут поощрять курение и увеличивать распространение рака, болезней сердца и легких".

С ним согласен и эксперт Университета Королевы Марии (Лондон) Петер Хайек: "Нет никаких доказательств высокой зависимости от вейпинга. Однако есть четкие доказательства, что электронные сигареты помогают курильщикам бросить курить".

Хотя и британские, и украинские ученые признают, что электронные сигареты и другие альтернативные никотиновые изделия, где отсутствует процесс горения, не являются полностью безопасными для здоровья, в то же время они уверены, что такие товары намного безопаснее традиционных сигарет.

"Основная причина заболеваний и преждевременных смертей - токсины и канцерогены сигаретного дыма, а не никотин. Например, никотинозаместительная терапия не увеличивает количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний даже при длительном использовании. Поэтому если пациент не может бросить курить, следует обратить внимание на товары бездымного никотина - в т.ч. электронные сигареты и системы нагревания табака", - советует научный сотрудник Института кардиологии им. Стражеско, эксперт Минздрава Украины по медицинской помощи при отказе от курения, доктор медицинских наук Елена Кваша.

Исследование Института кардиологии им. Стражеско показало, что переход с традиционных сигарет на альтернативные системы доставки никотина позволяет избежать нарушений транспортной функции крови (снабжение полезными веществами и кислородом клеток и тканей), повреждение стенок сосудов и развития холестериновой нагрузки.

Также эксперты Института кардиологии, сравнив толерантность к физическим нагрузкам курильщиков и пользователей электронных сигарет и систем нагрева табака, сделали вывод, что "использование альтернатив при полном отказе от курения улучшает способность выдерживать физические нагрузки, что является положительным признаком по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы".

Помимо кардиологов переход с традиционных сигарет на электронные и на системы нагрева табака поддерживают и врачи других специализаций. Например, дерматолог Татьяна Святенко советует ограничить влияние табакокурения на кожу, предлагая, если человек не способен бросить курить, "никотинзаместительной терапии или переход на альтернативные товары, которые исключают действие табачного дыма".

В свою очередь врач-парадонтолог, профессор Юлия Чумакова сообщает, что "на примере пациентов, которые перешли с курения на альтернативы, можно отметить менее сильное наслоение на зубах, полное отсутствие пигментации десен, что всегда есть у женщин, которые курят, а также отсутствие гиперкератоза слизистой. Также важно отсутствие "запаха курильщика", что всегда имеет место при выдыхании табачного дыма".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН