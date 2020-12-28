«Британская» мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения.
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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.
«2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной болезни. К сожалению, пандемия не отступает», - заявил он.
«Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после «британской» мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения», - добавил Ляшко.
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Новый штамм коронавируса из Британии:
- В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.
- Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.
- В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.
- 25 декабря руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм коронавируса уже обнаружен в восьми странах Европы.
- Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.
- Власти Японии с понедельника, 28 декабря, вводит запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Запрет будет действовать до конца января.
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