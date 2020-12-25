На карантин ушли еще три человека, которые имели тесный контакт с больной.

Берлин подтвердил случай инфицирования новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании.

Об этом сообщает DW.

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Женщина, 20 декабря прилетевшая из лондонского аэропорта "Хитроу", получила положительный результат теста, который сделала в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Лабораторный анализ выявил новую мутацию коронавируса. Сейчас больная находится в Баден-Вюртемберге – на самоизоляции в доме родственников, к которым и прибыла в гости.

На карантин ушли еще три человека, которые имели с ней тесный контакт.

"Это первый известный случай в Германии", – подчеркнули местные власти.

Ранее стало известно, что так называемый "британский штамм" COVID-19 подтвердили в Сингапуре.

Новый штамм коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

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Автор: УНИАН