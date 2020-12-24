Сейчас у Минздрава нет доказательств, что новый штамм уже циркулирует среди населения.

Министерство здравоохранения Сингапура заявило в среду о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом, который переносит потенциально более заразный штамм болезни, обнаруженный ранее в Великобритании.

Об этом сообщает Channel NewsAsia.

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Пациенткой является 17-летняя студентка, учащаяся в Британии. 9 декабря она вернулась в Сингапур. По прибытию ей приказали оставаться дома.

7 декабря у нее повысилась температура, а 8-го у девушки подтвердили коронавирус. На карантин отправили также всех ее друзей и близких, с которыми успела увидеться. По окончанию самоизоляции повторный тест коронавируса у них не выявил.

Сейчас у Минздрава нет доказательств, что новый штамм уже циркулирует среди населения. Чиновники надеются, что им удалось избежать его распространения срочной изоляцией пациентки.

Новый штамм коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавирус известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

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Автор: УНИАН