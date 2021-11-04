Данный штамм обнаружили уже в 39 странах, эпицентром этого варианта исследователи назвали Колумбию.

На фоне стремительного увеличения распространения коронавируса японские ученые выяснили, что новый штамм COVID-19, получивший название "Мю", в 10 раз устойчивее к антителам переболевших "первоначальным" вариантом коронавируса людей. Помимо этого, "Мю-штамм" в 9 раз устойчивее к антителам, которые были получены в результате прививки вакциной Pfizer.

Об этом сообщает издание NEJM.

"Мю-штамм" впервые нашли в Колумбии в начале 2021 года. Сейчас этот вариант коронавируса уже выявили в 39 странах. Однако эпицентром штамма "Мю" все равно остается Колумбия.

По состоянию на сентябрь 2021 года Всемирная организация здравоохранения определила четыре варианта, которые вызывают озабоченность у исследователей: штаммы "Альфа" [B.1.1.7], "Бета" [B.1.351], "Гамма" [P.1] и "Дельта" [B.1.617.2 и AY]. Однако помимо этих вариантов ученые уже выделили пять штаммов, которые могут быть опасными. Среди "Эты", "Йоты", "Каппы", "Лямбды" и "Мю" отдельного внимания заслуживает именно последний штамм.

"С марта по июль 2021 года в Колумбии произошел огромный всплеск случаев заболевания COVID-19. Хотя "Гамма-вариант" доминировал на начальной стадии всплеска, в мае вариант "Мю" превосходил все другие штаммы, и он стал причиной эпидемии в Колумбии", - сообщили ученые.

Читайте такжеБритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19Исследователи решили выяснить причину распространения "Мю-штамма" и установили, что данный вариант в10,6 раз устойчивее к антителам людей, которые переболели "первоначальным" коронавирусом. Помимо этого, новый вариант в 9,1 устойчивее к вакцинированным препаратом Pfizer.

К такому выводу они пришли после исследований, в ходе которых ученые создали псевдовирусы, которые "вооружили" S-белками "Мю-штамма" и других вариантов коронавируса. После этого исследователи проверили, как полученный вирус реагирует на антитела.

Образцы сыворотки (антител) были взяты у 13 человек, которые переболели коронавирусом в самом начале пандемии (с апреля по сентябрь 2020 года, и у 14 привитых человек, получивших вакцину Pfizer. Результаты оказались неутешительными - "Мю" куда сильнее первоначального варианта коронавируса.

Читайте такжеВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin"Таким образом, вариант "Мю" демонстрирует выраженную устойчивость к антителам, вызванным естественной инфекцией SARS-CoV-2 и вакциной мРНК BNT162b2. Поскольку прорывные инфекции представляют собой серьезную угрозу для вновь появляющихся вариантов SARS-CoV-2, мы полагаем, что необходимы дальнейшая характеристика и мониторинг этого представляющего интерес варианта", - резюмировали ученые.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Китае зафиксирован новый всплеск коронавируса. Новая волна "внутренних" заражений началась 17 октября.

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Автор: Полина Кузенко